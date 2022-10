Penisola Sorrentina: aumentano i contagi Covid-19, impennata di vendita dei kit I dati dei contagi sfuggono alle statistiche ufficiali per le autodiagnosi da parte dei cittadini

Aumenta in modo esponenziale il numero dei contagi covid-19 in tutta l'area costiera, dati che però in gran parte sfuggono alle statistiche ufficiali del SSN in quanto alla comparsa dei sintomi le persone usano i kit diagnostici fai da te per la verifica dell'avvenuto contagio, così come per il ritorno alla negatività.

La conferma viene dalle farmacie dove. oltre ai rituali tamponi, si registra una forte impennata nella vendita dei test per l'autodiagnosi.

La diffusione del contagio nella popolazione è trasversale alle fasce d'etè ed è la conseguenza della dismissione delle pratiche di prevenzione grazie alle quali è stato possibile contenere la diffusione del virus con le ultime varianti omicron che, grazie ai vaccini, danno luogo a fenomeni sensibilmente meno critici consentendo la cura domiciliare.

Il problema resta quello della diffusione a macchia d'olio dei contagi con l'aggravante che gli stessi contagiati non sempre si attengono al rispetto delle regole di base, e del buon senso, per evitare l'ulteriore diffusione del virus a causa di comportamenti disinvolti che fanno aumentare la circolazione del virus.

Circostanza che rischia di aggravarsi con la contestuale diffusione del virus influenzale che, nei due anni di pandemia, è stato invece ben contenuto fin quasi a vanificarne gli effetti grazie all'uso della mascherina che ne ha impedito il diffondersi e che, se usata, potrebbe ridurre in modo significativo l'impatto dell'influenza stagionale sulla popolazione.

Attualmente la campagna vaccinale anti-covid 19 è ripresa in quasi tutte le Asl, anche se tra molte diffidenze e indifferenze, e nei punti vaccinali è possibile sottoporsi alla quarta (per chi deve completare anche la seconda e la terza) e contestualmente farsi somministrare anche il vaccino antinfluenzale.