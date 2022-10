Penisola Sorrentina, sos alla Regione dal turismo per i fondi "crisi energia" Iniziativa di cinque assessorati al turismo della Penisola Sorrentina che scrivono alla Regione

Con una nota inviata a Felice Casucci, assessore regionale al turismo, gli assessori al turismo di cinque su sei comuni della Penisola Sorrentina (escluso Sorrento) hanno formalizzato la richiesta di inserire le imprese del comparto turistico tra i beneficiari dei contributi di cui al bando della Regione per fronteggiare il "caro bollette".

La decisione della Giunta Regionale di impegnare la somma di 58 mln di euro, nell'ambito del "Piano Sociale 2022", a sostegno delle famiglie e delle attività produttive colpite dalla crisi economica internazionale causata dalla crisi energetica, non prevede allo stato ristori per il settore turistico per cui i rappresentanti del settore alberghiero ed extralberghiero si sono mobilitati per essere inclusi nell misura regionale.

Particolarmente impegnato a sensibilizzare l'istituzione regionale su questo fronte è stata l'Atex diretta da Sergio Fedele che è riuscito a impegnare gli assessori al turismo peninsulari a rivolgere istanza all'Assessore Casucci.

"Auspichiamo che la Regione Campania intervenga subito perché il turismo campano e soprattutto le zone a turismo prevalente non devono "spegnersi", in quanto generano un indotto economico divenuto negli anni fondamentale e imprescindibile per la intera comunità peninsulare" ha spiegato Fedele plaudendo all'iniziativa degli amministratori locali.

"Speriamo che la Regione sia sensibile a questa richiesta - continua Fedele - È importantissimo evidenziare che questa è la prima volta che gli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina (ad eccezione di Sorrento)uniti, trasmettono una comunicazione ufficiale alla Regione Campania. Un momento importantissimo per il nostro turismo La nostra forza è il Comprensorio. Per questo da 9 mesi le associazioni della filiera turistica si confrontano con gli Assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina".