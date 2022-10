Sorrento, pericoloso gioco con lo spray a scuola: 17enne gravemente ustionato La fiammata ha colpito viso e corpo. Alla base forse la «fire spray challenge»

Forse una pericolosa challenge diventata virale su Tik Tok alla base dell'incidente che si è registrato in un liceo di Sorrento.

Protagonista uno studente di 17 anni del Salvemini che alla fine dell’ora di educazione fisica, venerdì scorso, dopo essere andato negli spogliatori della palestra con alcuni compagni, con un accendino, ha acceso lo spray di una bomboletta di deodorante. La fiammata è stata così improvvisa e ampia ce lo ha colpito al volto e al corpo provocandogli gravi ustioni di primo e secondo grado.

Il giovane è stato soccorso immediatamente dagli insegnanti, poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 17enne all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

La polizia ha avviato un' indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il sospeto che si sia trattato del “fire spray challenge” che sta spopolando sui social intanto solleva molte domande. Il ragazzo non è in pericolo di vita.