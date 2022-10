Forio d'Ischia: carabinieri arrestano pusher 34enne Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne di Lacco Ameno già noto alle forze dell’ordine.

Durante un controllo alla circolazione è stato trovato in possesso di un piccolo involucro di velina contenente 1,5 grammi di marijuana. Nella sua abitazione, invece, altri 70 grammi della stessa sostanza e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il 34enne è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.