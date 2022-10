Agguato a Volla, ucciso 22enne nel piazzale di un ristorante Paura e terrore nel tardo pomeriggio. I killer hanno sparato in via Monteoliveto

Agguato a Volla, in provincia di Napoli: ucciso un 22enne a colpi d'arma da fuoco nel piazzale di un ristorante in via Monteoliveto. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata che stanno coordinando le indagini. Vittima il 22enne Alessio Bossis, ucciso con almeno sette colpi d'arma da fuoco.

I killer, l'agguato

Secondo fonti investigative, il giovane sarebbe ritenuto vicino al gruppo De Luca Bossa – Minichini, di stanza nel rione Lotto Zero a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. E tornano tremare le aree calde del napoletano, al centro di scontri tra più gruppi criminali.

Il raid tra la gente

I killer sono entrati in azione e hanno freddato il giovane con diverse persone presenti. Non è ancora chiara la dinamica del raid e per questo saranno fondamentali le telecamere di sorveglianza della zona oltre che le eventuali testimonianze delle persone presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.

La stesa, il processo

Bossis è uno dei due giovani condannati in primo grado per la “stesa” in piazza Trieste e Trento nel marzo 2019. Un episodio efferato, colpi esplosi ad altezza d’uomo, in una zona affollata di passanti e di turisti.