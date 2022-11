Dieci anni di violenze su moglie e figlie: perché nessuno si è accorto di nulla? L'incredibile vicenda di Gragnano solleva una serie di interrogativi: perché nessuno è intervenuto?

A Gragnano, città capitale della pasta, in tanti si chiedono stupiti come sia potuto accadere senza che nessuno si accorgesse di nulla.

E cioè come sia stato possibile per un così lungo periodo, dieci anni, che un uomo si sia potuto accanire - secondo le contestazioni formulate nei suoi confronti dai Carabinieri - sulla moglie e le due giovanissime figlie picchiandole e ferendole senza che sia scattato alcun tipo di allarme.

Gragnano, una storia di violenza con tanti interrogativi

Tanti gli interrogativi in attesa di risposta. Se qualcuno ha saputo quello che succedeva, ha preferito girarsi dall'altra parte? O le donne vittime di questi atti hanno saputo dissimulare talmente bene quanto accadeva lasciando rigorosamente nel segreto della loro abitazione una quotidianeità così triste e drammatica?

Lo scenario non conduce peraltro ad una zona isolata, di periferia. Tutto è accaduto invece in un'area residenziale, in una palazzina a poche centinaia di metri dal centro cittadino.

Così i carabinieri hanno messo fine a un incubo

L'intervento dei Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia che ha posto fine a violenze ed angherie è stato possibile questa volta grazie alla telefonata di qualcuno al 112. Il trambusto, le urla, i pianti: tutto è stato avvertito all'esterno, probabilmente per le finestre aperte a causa del caldo di fine ottobre. Di qui l'sos lanciato dai vicini.

Occhi gonfi e labbra sanguinanti: i segni della violenza

Quando i militari sono entrati nell'abitazione si sono trovati davanti una donna con il viso tumefatto, gli occhi gonfi, le labbra sanguinanti. Con un filo di voce per invitarli ad entrare. Segni di violenza notati dai Carabinieri anche sulle due figlie, una appena maggiorenne e l'altra poco più che tredicenne.

Dal racconto della donna, che non aveva mai denunciato in precedenza, e dall'ascolto delle figlie, sono emersi ben dieci anni di violenze. Non solo fisiche. Ma anche minacce e risate beffarde. Il motivo scatenante sarebbe - è l'ipotesi avanzata nell'immediato da parte degli inquirenti - un'indole violenta dell'uomo che si accaniva sui familiari.

Perché le vittime non hanno mai denunciato?

La donna e le figlie, con sofferenza, in questi anni hanno deciso però di tacere, di non fare cenno a nessuno di quell'incubo per evitare conseguenze peggiori. In casa i militari hanno trovato il marito e padre delle donne vittime, un commerciante 41enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.

Le donne sono state curate per le ferite riportate; finora lo avevano fatto tra le mura domestiche per evitare che si sapesse quanto accadeva. In loro aiuto evidentemente sarà attivato un supporto psicologico.