Sorrento, al porto di Marina Piccola nella notte è crollato un grosso pino Non ci sono stati danni alle persone per la caduta dell'albero

Poteva essere una tragedia se il crollo del grande pino a Marina Piccola, nell'area prospiciente alle biglietterie degli aliscafi, si fosse verificato negli orari di punta, partenza o sbarco degli utenti del servizio di trasporto marittimo.

Massimo Coppola: "Grazie al personale di Penisolaverde immediatamente intervenuto"

Invece l'albero è collassato in nottata senza causare danni alle persone, nè ad auto. Immediatamente sono intervenuti sul posto gli operai di Penisolaverde, la società del Comune che si occupa dei rifiuti, che in poche ore hanno rimosso quanto rimaneva dell'albero riparando i dani provocati dalla caduta.

Il sindaco Massimo Coppola ha dichiarato: "Grazie agli operai di Penisolaverde che sono prontamente intervenuti per rimuovere il grosso pino che nella notte è improvvisamente crollato al porto di Sorrento. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone e i danni causati dalla caduta sono già stati riparati. Quanto prima provvederemo a rimpiazzare l’albero caduto così da non lasciare vuoto quello spazio".