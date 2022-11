Pietro ucciso a 21 anni da una fuga di gas, grave l'amico La tragedia a Milano. Per il giovanissimo di Torre Annunziata non c'è stato nulla da fare

Un dramma senza fine, con un giovanissimo morto e un altro che lotta, tra la vita e la morte, in ospedale. Una fuga di gas avrebbe ucciso in un residence a Segrate, a poca distanza dall'aeroporto di Milano, Pietro Caputo, 21 anni originario di Pompei e residente a Torre Annunziata. Il ragazzo è morto per un’intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava all’interno della struttura ricettiva. Un secondo giovane – F. M., 24 anni, residente a Torre del Greco – si trova ricoverato al Fatebenefratelli in gravi condizioni. I due sono stati soccorsi da personale Areu, intervenuto con due ambulanze e altrettante automediche, attorno alle 12.25.

La fuga di gas, i soccorsi

Ma per il 21enne non c'è stato nulla dafare, per Pietro era già troppo tardi quando i sanitari sono arrivati sul posto. I due si trovavano nell'appartamento al piano terreno del residence, dove vivevano, proprio sopra il vano caldaia da cui sarebbe partita la fuga di monossido.

Caldaia sequestrata, indaga la Procura

La Procura di Milano ha disposto il sequestro del locale caldaia dal quale sarebbe partita, stando ai primi accertamenti, la fuga di monossido di carbonio. Il pm ha disposto l'autopsia, sul corpo de giovane Pietro e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose.

La vittima, Pietro Caputo il giovanissimo di Torre Annunziata

l giovane di Pompei le residente a Torre Annunziata, avorava come stagista in una catena di supermercati, e da ottobre abitava nel residence, convenzionato con la catena della grande distribuzione. Lo scorso 3 novembre è stato raggiunto dall’amico per qualche giorno.

Le chiamate dei genitori, l'allerta

Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia dei carabinieri di San Donato Milanese, i genitori dei giovani – preoccupati perché non avevano notizie – hanno contattato alcuni amici che abitano a Milano affinché verificassero che i figli stavano bene. Ma quando sono arrivati sul posto, gli amici della famiglia hanno trovato i ventenni agonizzanti in casa e hanno allertato i soccorsi.