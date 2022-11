Il palazzo della camorra a Pizzofalcone: non era una fiction, via agli sgomberi 17 indagati per le occupazioni abusive: il clan sfrattò anche una 90enne per prendersi la casa

di Pierluigi Melillo

Secondo quanto disposto dal gip di Napoli, che ha accolto le richieste della Procura, le 16 abitazioni dovranno essere sgomberate dagli illegittimi occupanti entro sette giorni