Vomero a Napoli, scale di via Luca Giordano: finalmente restaurate Capodanno: "Anni di battaglie e petizioni per uno dei luoghi più belli della città"

"Finalmente - esclama soddisfatto Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che da anni porta avanti la battaglia per la riqualificazione delle due rampe di scale che, al Vomero, collegano via Luca Giordano con via Aniello Falcone, da dove è possibile ammirare uno dei panorami più belli della Città e del suo golfo - Era da tempo che versavano in un grave stato di abbandono e di degrado.

A seguito dei recenti lavori di manutenzione straordinaria - sottolinea Capodanno - in questi giorni è stata completamente ripristinata la rampa a monte mentre i lavori proseguono sulla rampa valle, dei quali si prevede il completamento entro gli inizi del mese di luglio.

Queste scale - puntualizza Capodanno - , dovranno essere poi intitolate alla pittrice Artemisia Gentileschi, così come proposto, nel marzo del 2021, dalla municipalità collinare all'amministrazione comunale.

Peraltro - aggiunge Capodanno - queste scale, poste nei pressi della chiesa di San Francesco d'Assisi e all'attiguo chiostro, di recente trasformato in un albergo a quattro stelle, nonché vicino all'ingresso di via Aniello Falcone alla villa Floridiana, dovrebbero essere però dotate di un servoscale, per consentirne l'utilizzo anche alle persone diversamente abili."

Capodanno al riguardo sollecita l'immediato intervento degli uffici competenti, affinché, terminati i lavori di riqualificazione, si proceda in tempi rapidi all'installazione di apparecchiature mobili per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche