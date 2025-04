Pozzuoli, cinquanta barche distrutte dal fuoco: la procura apre un'inchiesta Il prefetto convoca il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza e intensifica i controlli

Il caso delle cinquanta barche andate a fuoco in un incendio nel rimessaggio di via delle Colmate a Pozzuoli: carabinieri e procura indagano sulle cause del rogo, ingenti i danni.

Il caso finisce sul tavolo del prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha convocato la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza. Il prefetto, nel frattempo, ha disposto una intensificazione dei controlli di vigilanza nella zona.