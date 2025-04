Napoli Basket ko a Trieste (109-82). Valli: "Pronti a ripartire subito" Il commento del coach dei partenopei: "Trieste vera rivelazione del campionato"

Sconfitta a Trieste per il Napoli Basket con il finale di 109-82. "Dobbiamo fare i complimenti a Trieste, una squadra che ci ha surclassato atleticamente. - ha spiegato il coach dei partenopei, Giorgio Valli - Ha sempre avuto un secondo di vantaggio su tutte le situazioni, sia in attacco che in difesa e lo testimonia la grande precisione al tiro da tre. Sappiamo che Trieste è questa, è la vera rivelazione del campionato. Noi veniamo da un periodo lungo di tensione e non avevamo la brillantezza atletica e mentale, dopo le tre vittorie, per battere anche Trieste. Non ci siamo considerati i migliori del mondo dopo aver battuto Milano, non ci sentiamo una squadra da ultimo posto in classifica, dopo averne presi 27 stasera a Trieste. Dobbiamo ripartire con le nostre forze, cercare di giocare come sappiamo. Nelle prossime cinque partite ci giochiamo la nostra permanenza in serie A, già dalla prossima partita sabato contro Varese che è una nostra competitor. Trarremo una lezione da quanto accaduto questa sera, che ci servirà per il futuro. Sono sicuramene molto dispiaciuto, ma la squadra è pronta a ripartire subito".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Venticinquesima Giornata

Pallacanestro Trieste - Napoli Basket 109-82

Parziali: 17-15, 34-21, 23-22, 35-24

Trieste: Obljubech, Ross 11, Deangeli (k), Uthoff 15, Ruzzier 4, Campogrande 3, Candussi 9, Brown 13, Brooks 9, McDermott 12, Johnson 9, Valentine 24. All. Christian

Napoli: Pullen 12, Zubcic 11, Treier 11, Pangos 7, De Nicolao 2, Fiodo, Saccoccia, Egbunu 10, Green 13, Totè 14, D. Diar 2. All. Valli

Arbitro: Grigioni, Borgioni, Catani