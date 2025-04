Lega: "Piantedosi candidato in Campania e Salvini ministro dell'Interno" Crippa: "Salvini ha fatto un ottimo lavoro da difensore dell'Italia: ci sono le condizioni"

"Spero che Piantedosi possa fare il candidato in Campania e che Salvini possa tornare al Viminale". Così dice in una intervista a Repubblica, il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. "Noi chiediamo che Salvini possa tornare dov'era e dove ha fatto un ottimo lavoro come difensore dei confini dell'Italia. Dato che non è più imputato, ci sono tutte le condizioni. Ma non chiediamo un rimpasto. Credo che la persona più felice se Salvini tornasse a fare il ministro dell'interno sarebbe Matteo Piantedosi, che è stato un validissimo capo di gabinetto proprio di Salvini". Salvini, parlando con Musk, ha elogiato Starlink. "Starlink è un'opportunità per l'Italia e quindi prima si firma l'intesa con Starlink prima è più sicuro questo paese, sulla terra e nello spazio". Rispetto ai dazi l'Italia deve trattare con gli Usa? "Certamente. Se l'Italia oggi ha una possibilità in più rispetto agli altri Stati è perché c'è un governo che è amico degli Usa e la Lega è la garanzia che questa interlocuzione ci possa essere, visto anche quello che è successo: una delle persone più vicine al presidente degli Stati Uniti si è collegata con il congresso della Lega e ci ha detto che siamo ottimi interlocutori e che l'obiettivo è dazi zero".