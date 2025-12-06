Acerra, sorpreso con pistola e munizioni: arrestato Manette ai polsi di un 25enne napoletano

La polizia ha arrestato un 25enne napoletano, per porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina e relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Umberto Nobile, hanno notato un’autovettura che, alla loro vista si è allontanata velocemente.

I poliziotti hanno raggiunto e sottoposto a controllo la vettura con a bordo l'uomo trovando, occultata sotto il sedile del lato passeggero, una pistola revolver cal 8 priva di matricola e rifornita con 9 proiettili.