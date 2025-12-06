Non gradisce i controlli e lancia sassi contro i poliziotti fino ad aggredirli Arrestato un 30enne di nazionalità ghanese

La polizia ha arrestato un 30enne ghanese, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Strettola Sant’Anna alle Paludi per la segnalazione di un soggetto che, in prossimità di un bivacco, stava cercando di accendere un fuoco vicino alle auto in sosta.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno individuato l'uomo che alla loro vista è andato in escandescenza lanciando dapprima dei sassi per poi aggredirli fisicamente, finché, grazie anche all’ausilio degli agenti del commissariato Vicaria giunti sul posto, il predetto, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.