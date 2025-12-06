Droga nell'intercapedine del ballatoio e sottoscala: si indaga La scoperta della polizia nel rione Savorito a Napoli

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo in uno stabile sito alla Traversa Lattaro, dove hanno rinvenuto oltre 3 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana ben occultata all’interno di un’intercapedine del ballatoio e all’interno del sottoscala.

Inoltre, nel corso del servizio, i poliziotti hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, 2 bilancini di precisione e sette cartucce Glf.