Torre del Greco, sorpreso con la droga in casa: denunciato Le manette sono scattate ai polsi di un 28enne

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Resina Nuova presso l’abitazione di un uomo dove, su uno stendibiancheria, hanno rinvenuto numerosi germogli e piante già essiccate di marijuana del peso di circa 950 grammi mentre, in un barattolo, hanno trovato altri 110 grammi della stessa sostanza.

L’uomo, un 28enne corallino con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.