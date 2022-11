"Spaccio di droga" nel Bronx, arrestato. 39enne lascia carcere: obbligo di firma La decisione del Gip per Stefano Peluso, di Caivano

Era finito in carcere, dove il Pm avrebbe voluto che restasse, ma il Gip, dopo l'usdienza di convalida, ha disposto per lui l'obbligo di firma. E' la misura applicata a Stefano Peluso, 39 anni, di Caivano, che era sttao arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Difeso dall'avvocato Stefano Melisi, l'uomo era stato fermato dai carabinieri nel quartiere Iacp di Caivano, detto Bronx, perchè avrebbe ceduto a due persone altrettante dosi di eroina e cocaina. I militari gli avevano sequestrato, oltre ad 840 euro in contanti, altre 39 dosi di eroina e 10 di cocaina. Oggi la convalida dell'arresto e la rimissione in libertà.