Maltempo in Costiera Sorrentina, frana sulla strada al Nastro Verde La pioggia flagella anche la penisola dove si registrano smottamenti stradali

Anche sulla Penisola Sorrentina il maltempo che sta flagellando la regione ha provocato danni. In particolare un evento franoso si è registrato a Sorrento, in località Nastro Verde, senza danni alle persone, ma lo smottamento del terreno è stato consistente.

Sono intervenuti sul posto i Vigili Urbani, Carabinieri e Protezione Civile per mettere in sicurezza l'area. Per tre soccorritori, due vigili urbani e un carabiniere, c'è stata la necessità di recarsi al pronto soccorso per i danni patiti nell'intervento, per fortuna senza gravi conseguenze. Il comandante della Polizia Municipale, col. Rosa Russo, ha spiegato che i tecnici Anas si accigono a installare un semaforo in zona per consentire il transito automobilistico alternato.

Tra Piano di Sorrento e Vico Equense desta preoccupazione la strada di Lavinola, da tempo interdetta al transito per le precarissime condizioni in cui versa e che rappresenta una minaccia per la pubblica incolumità piùvolte denunciata dai residenti. A Sant'Agata di Massa Lubrense una piccola frana ha invaso la carreggiata di Via Nastro d'Argento dove sono intervenuti anche i tecnici dell'Anas.