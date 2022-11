Frana Ischia, identificata la vittima: morta Eleonora Sirabella aveva 31 anni Il dramma : il corpo trascinato dalla furia del fango in caduta. Lutto in Campania

Eleonora Sirabella, 32 anni il 4 gennaio prossimo, nativa di Casamicciola: è lei la vittima accertata della frana che ha colpito Ischia, abbattendosi in particolare sui territori di Casamicciola e Lacco Ameno. L’identificazione è avvenuta ieri sera, dopo che per ore altri nomi erano rimbalzati, in particolare quello di una cinquantenne di origini bulgare. Intorno alle 22 è stata ufficializzata la notizia da parte delle forze dell’ordine.

Le operazioni di soccorso, come comunicato dal ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci, andranno avanti per tutta la notte per rintracciare i dispersi, che sono circa una decina. Nel corso della giornata altre otto persone, inizialmente inserite nel conteggio dei dispersi, sono state trovate e tratte in salvo. Sono circa 200 le persone sfollate.

Il Governo ha convocato per domani mattina il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza per Ischia. Intanto l'allerta meteo continua e si temono nuove frane nelle zone dove i soccorritori continuano a lavorare, per cercare i dispersi.