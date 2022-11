Casamicciola, corsa contro il tempo per trovare i dispersi: pioggia in arrivo Si indaga sugli allarmi inascoltati. Previsto maltempo

Quarto giorno di ricerche a Casamicciola , sull'isola di Ischia ed è corsa contro il tempo per trovare le quattro persone ancora disperse.

I soccorritori sono alla ricerca tra fango e macerie, con l'incubo maltempo,.previsto per le prossime ore. La frana che si è staccata sabato scorso dal Monte Epomeo ha travolto in un fiume di fango mezzi ed edifici. Anche stamane da Pozzuoli sono partiti i primi traghetti per portare mezzi, soccorritori e aiuto.

Prosegue la polemica sull'abusivismo edilizio e la mancanza di controlli efficaci, che accompagna le ultime ore tra accuse e veleni. Oggi al municipio di Casamicciola è in programma la riunione congiunta del Centro coordinamento dei soccorsi (Ccs) e del Centro operativo comunale (Coc), al quale partecipa anche il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi. Il suo arrivo è previsto per le 10.30. A seguire il punto con la stampa.

Le ricerche si concentrano nella zona di via Celario, la cosiddetta strada della morte dove la frana ha provocato i maggiori lutti. Una strada che non c'è più cancellata dal fango

Il bilancio della tragedia al momento è di 8 morti, 5 feriti, 230 sfollati. Dopo il ritrovamento, nella giornata di ieri del quindicenne Michele Monti, i quattro dispersi sono Valentina Castagna e Gianluca Monti, ( nella foto di copertina con i loro tre figli, nde) giovani genitori dei tre fratellini di 15,11 e 6 anni trovati morti, Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la ragazza prima vittima del disastro recuperata e una donna di 31 anni.