Barano di Ischia, abusivismo edilizio: carabinieri denunciano una persona Sequestrate tre strutture di cemento

I carabinieri della stazione di Barano di Ischia hanno denunciato per abusivismo edilizio una persona

I militari hanno accertato che l’uomo, proprietario di un immobile, aveva eseguito dei lavori edili senza alcun titolo abilitativo e in un area sottoposto anche a vincolo paesaggistico. Tre gli “scheletri” di cemento sequestrati per una superficie di 100 metri quadrati.