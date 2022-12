Sorrento, l'arcivescovo Alfano ha celebrato la messa per la polizia di Stato Stamattina la funzione a Sorrento per la polizia di Stato con tanti partecipanti

Nella Chiesa di Nostro Signore di Lourdes a Sorrento il Vescovo Mons Francesco Alfano ha celebrato la santa messa per la Polizia di Stato del Commissariato PS di Sorrento diretta dal vice questore Nicola Donadio.

Il grazie del vice questore Nicola Donadio a tutti i partecipanti

"RIngrazio il Vescovo Sua Eccellenza Alfano per aver officiato la Santa Messa per la Polizia di Stato del Commissariato ps Sorrento sempre a noi vicino, ringrazio altresi Fra Pasquale Matuozzo nostro Cappellano della Polizia di stato e gli Amici dell Arma della Capitaneria di Porto, della Gdf, dell odv Associazione della Polizia di stato di Sorrento, dell'Anps Sorrento, i Comandanti della Polizia locale di Sant'Agnello, Massa Lubrense, Meta e Piano, gli Amici del Sant agnello Calcio, della Folgore Massa fabrizio Fab Folgore, il 118 Antonio Punzo ela drssa Francesca Scannapieco del Centro Antiviolenze e tutti coloro che hanno accolto l'invito a ritornare insieme a celebrare questo Santo evento dopo due anni assai difficili Un grazie va ovviamente alla mia Famiglia e alle Donne ed Uomini della Polizia di Stato del Commissariato ps Sorrento che ogni giorno sono impegnati nel difficile compito di garantire la massima serenità e sicurezza per i cittadini delle comunità della Costiera Sorrentina".

Il sindaco Piergiorgio Sagristani: oggi un momento di preghiera condiviso

Alla funzione hanno presenziato i sindaci dei sei Comuni della Penisola Sorrentina - Lorenzo Balducelli, Massimo Coppola, Piergiorgio Sagristani, Salvatore Cappiello, Giuseppe Tito. Giuseppe Aiello - che hanno espresso unanimi apprezzamenti. Per tutti il commento del primo cittadino di Sant'Agnello, Piergiorgio Sagristani: "Oggi solenne celebrazione per gli uomini e le donne della Polizia di Stato. Ho partecipato alla messa insieme ai colleghi sindaci della Penisola sorrentina. Un momento di preghiera per chi, ogni giorno, è impegnato a tutelare i cittadini, correndo rischi ed assumendo responsabilità nell'interesse di tutti. A loro un sentito plauso e la sincera gratitudine a nome delle nostre comunità".