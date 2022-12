Sorrento, agenti della Polizia di Stato salvano giovane in crisi respiratoria Il tempestivo intervento di Attilio Manzo e Francesco Cannavale ha scongiurato un tragedia

E' stato un intervento quanto mai tempestivo e soprattutto decisivo quello degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Sorrento, diretto dal vice questore Nicola Donadio, intervenuti presso una famiglia sorrentina che aveva lanciato un appello di trovarsi in una situazione di grave difficoltà. Dalla radio di servizio gli agenti Attilio Manzo e Francesco Cannavale hanno appreso la circostanza e senza indugiare neanche un minuti si sono immediatamente recati presso la famiglia dove la giovane Daria era stata colpita da un'improvvisa e grave crisi respiratoria.

Una forte crisi respiratoria ha messo a rischio la vita di Daria

I poliziotti hanno provveduto a scortare la ragazza fino all'Ospedale di Sorrento superando le difficoltà legate al traffico cittadino dove i sanitari che erano stati allertati dalla Centrale operativa hanno provveduto a effettuare tempestivamente le manovre di rianimazione salvando così la giovane.

Superata la crisi e rimessasi, Daria si è coltua recare in Commissariato per ringraziare i suoi due agenti-salvatori e lasciargli un messaggio: “In occasione dell’evento che stava cambiando negativamente e per sempre la mia vita voglio ringraziare gli angeli in divisa del Commissariato di Sorrento che, con il loro velocissimo intervento, hanno salvato la mia vita rendendo per me questo #Natale ancora più speciale”.