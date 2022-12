Sorrento, chiude per lavori per oltre un mese l'ufficio postale Comuniczione della direzione di Poste Italiane che potenzia la sede di Sant'Agnello

Si prospetta un periodo critico per i sorrentini che si servono dell'Ufficio Postale che chiuderà a fine settimana, sabato 17, e fino al 28 gennaio non sarà fruibile dovendosi svolgere lavori di ristrutturazione dei locali.

L'ha comunicato la direzione di sede di Poste Italiane precisando che dal 22 dicembre al 12 gennario sarà funzionante h24 l'Atm.

Per sopperire alla chiusura è stato prolungato l'orario di servizio dell'Ufficio postale di Sant'Agnello, ubicati in Piazza Matteotti, che resteranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, e il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35 e che sono dotati di Atm fruibile h24.

Potenziato l'Ufficio di Sant'Agnello e quello del Capo di Sorrento

Inoltre al Capo di Sorrento, in via Capo 110, gli uffici, anch’essi dotati di un Atm fruibile h24, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35.

Sarà infine disponibile, presso l'Ufficio Postale di Sant'Agnello, uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all'ufficio di Sorrento. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, e il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35.

Inevitabili le forti ripercussioni sull'utenza, soprattutto quella più anziana, che sarà csotretta a recarsi a Sant'Agnello dove peraltro l'ufficio è di dimensioni ridotte e soprattutto esposto alle intemperie non disponendo neanche di una pensilina.