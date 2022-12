A Sorrento riapre il cinema Armida e presenta "Avatar 2, la via dell'Acqua" Dopo sette anni riapre la sala cinematografica del centro cittadino

Ad ottobre ha riaperto il Cinema Aequa a Vico Equense e mercoledì 14 dicembre riapre al pubblico un'altra storica sala cinematografica in costiera, l'Armida a Sorrento che era stato chiuso nel 2015.

Una buona notizia, nonostante le criticità in cui versa il settore soprattutto dopo la stagione del covid-19, che restituisce alla città una sala cinematografica che ha ospitato grandi eventi nazionali ed internazionali, fra cui anche gli Incontri del Cinema, dal 1956 quando fu inaugurata.

Per la riapertura sarà proiettato il film "Avatar 2 La via dell'Acqua" di James Cameron in programmazione per 4 settimane con la novità della proiezione mattutina, alle ore 10, come annunciato dal proprietario Maurizio Mastellone auspicando che il pubblico torni ad affollare le tre sale in cui oggi è rinato l'Armida con un investimento per il restyling costato oltre 1,5 mln di euro.