All'Ospedale di Sorrento l'ortopedia del gomito è ormai eccellenza assoluta ll reparto diretto dal dottor Massimo Morra si è affermato come un centro di alto livello

All'Ospedale Civile "S. Maria della Misericordia" il reparto di ortopedia diretto dal dottor Massimo Morra si è affermato come un centro altamente qualificato negli interventi di sostituzione protesica totale del gomito, di ricostruzione dell'articolazione del gomito, sia dall'estremo prossimale di avambraccio, sia di estremo distale di omero, sia per instabilità.

Insomma un intervento a 360 gradi frutto di un processo di specializzazione che si inserisce nel quadro dello sviluppo complessivo dei servizi sanitari offerti dalla struttura ospedaliera sorrentina programmato dall’Asl Napoli 3 Sud guidata dal direttore generale Giuseppe Russo.

Nessun paziente affetto da queste patologie viene indirizzato presso centri traumatologici superiori, se non per associazione a patologie pertinenti o per particolari complicanze che richiedono specializzazioni.

Va sottolineata la ormai standardizzata applicazione della tecnica di sostituzione protesica totale di gomito: in traumatologia questa che va riservata soltanto ai casi di fratture dell’estremo distale di omero non ricostituibile e per pazienti anziani caratterizzati da una bassa richiesta funzionale in termini di forza e che altrimenti dovrebbero rassegnarsi ad una rigidità di gomito.

Già tre gli impianti realizzati. Anche se non vanno dimenticate le applicazioni di protesi parziali, con particolare riferimento a quelle di capitello radiale, essenziali nelle complesse fratture-lussazioni del gomito per ripristinare una corretta stabilità: queste sono più tipiche dei soggetti giovani ad alta richiesta funzionale: sono stati eseguiti circa 20 impianti.

Significativa inoltre la complessa traumatologia prossimale dell’ulna che spesso si associa a problemi di stabilita del gomito.

Insomma, un reparto che saputo sviluppare una rilevante esperienza sulla patologia traumatica della complessa articolazione del gomito anche sfruttando importanti collaborazioni di livello nazionale.