Tragedia in mare: catamarano si ribalta, muore 35enne Il dramma a Bacoli

Tragedia questa mattina al largo del porto di Baia dove un catamarano offshore si è ribaltato, e una persona è morta. nell’incidente ha perso la vita Pasquale Corsaro, 35 anni, meccanico originario di Pozzuoli e un’altra persona è rimasta ferita. Un dramma senza fine per la zona flegrea che piange un giovane uomo, morto in tragiche circostanze.

Secondo una primissima ricostruzione i due erano impegnati per conto di un cantiere nautico e stavano provando il natante che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato ad alta velocità. Dolore e sconcerto a Bacoli. Attesa per i funerali, ma la salma è sotto sequestro per accertamenti di rito.