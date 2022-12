Muore a 38 anni mentre gioca a padel, Giugliano piange l'avvocato Civiletti Antonio Civiletti stroncato da un malore mentre giocava a padel

Stroncato da un arresto cardiaco mentre gioca a Padel con gli amici. Tragedia Giugliano di Napoli questo pomeriggio, per la morte di un giovane uomo. È così che è morto Antonio Civiletti, avvocato 38enne di Giugliano.

La morte sul campo

Secondo la ricostruzione l’uomo, uno sportivo, mentre era impegnato in una partita, si è accasciato sul campo. Soccorso e trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, malgrado i tentativi dei medici, è morto poco dopo.

L'impegno per il M5S

Civiletti era molto noto in città come professionista, ma anche come attivista del M5S, del quale da alcuni anni aveva abbracciato la causa. Centinai Di messaggi di dolore e sgomento si rincorrono sui social.