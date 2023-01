Afragola, agguato di Capodanno: è caccia ai killer in tutto il Napoletano Luigi Mocerino, originario di Acerra, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco per strada

Indagini in corso sull'agguato di Capodanno ad Afragola, nel Napoletano.

Un uomo di 38 anni, Luigi Mocerino, originario di Acerra, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco per strada, in via Domenico Mocerino, nel centro della città, mentre stava entrando in una salumeria.

Alcune persone lo avrebbero centrato alle spalle con tre o quattro colpi di pistola. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione al 112, i carabinieri di Casoria, che stanno conducendo le indagini.