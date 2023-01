Scontri tra tifosi di Roma e Napoli in autostrada: un ferito Dalle prime indagini sembrerebbe un agguato teso dagli ultras del Napoli ai romanisti

E' rimasto ferito un tifoso romano negli Scontri tra le tifoserie giallorosse e quelle del Napoli, avvenuti nell'autogrill di Badia al Pino nel tratto aretino dell'Autosole, lo stesso dove nel 2007 mori' il tifoso laziale Gabriele Sandri. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma il tifoso della Roma potrebbe essere stato colpito da una coltellata. L'uomo non e' in gravi condizioni e avrebbe raggiunto autonomamente l'ospedale di Arezzo. I tifosi sono arrivati allo scontro fisico armati di sassi, bottiglie e cinture. Sulla vicenda sta indagando la polizia.



A seguito degli Scontri tra i tifosi che hanno portato al blocco del traffico in A1, poi ripreso, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino est, nel comune di Civitella Val di Chiana, si sono formati 15 km di coda in direzione del capoluogo toscano tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione di Firenze. E' quanto si ricava dal sito di Autostrade. "Sulla A1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione di Firenze - si legge dal sito di Aspi -, il traffico non è più bloccato ma permangono 15 km di coda a partire da Valdichiana". "In alternativa, per lunghe percorrenze in direzione di Bologna e Milano, consigliamo di utilizzare la A24 Roma-Teramo e la A14 Adriatica. A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire a Valdichiana, dove si sono formate delle code, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale".

Secondo quanto si è appreso dalla Questura di Arezzo all'origine degli scontri lungo l'A1 nell'Aretino, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino est, l'Agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni. La polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, ha bloccato anche il traffico autostradale, da poco ripreso. In corso l'identificazione di tifosi romanisti e napoletani.