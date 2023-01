Morti sulle strade, strage nel napoletano: due giovani vittime in poche ore Una ragazza morta a Ottaviano e un 21enne morto a Napoli: prime vittime sulle strade nel napoletano

Notte di sangue, quella tra sabato e ieri, sulle strade di Napoli e provincia. Il bilancio è pesantissimo con due giovanissimi morti, in due diversi tragici incidenti mortali. E' morta mentre i medici cercavano di salvarla Anna Teresa Ciccone, studentessa di 21 anni che si è schiantata con la sua Fiat 500 contro un muro in via Ferrovia dello Stato. L'incidente mortale è avvenuto nel comune di Ottaviano . A perdere la vita la ragazza originaria di San Giuseppe Vesuviano, che stava tornando a Nola, la città dove risiedeva da qualche anno con la famiglia, dopo aver trascorso una serata di divertimento. Solo lievi ferite per la sua amica, che viaggiava in auto con lei.

Torna a casa e muore: la tragedia

Secondo una prima ricostruzione, le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo Via Ferrovie dello Stato ad Ottaviano. Per motivi ancora da accertare, l’auto sarebbe finita violentemente contro un muro. La ragazza alla guida è morta in ospedale per le ferite riportate. Anna Teresa è stata portata all'ospedale di Sarno: qui ogni tentativo si è rivelato vano, La ventunenne è morta poche ore dopo il ricovero. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, domani dovrebbe essere effettuata l'autopsia. Indagano i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano.

A Napoli muore ventunenne a Corso Vittorio Emanuele

Ma la notte di sangue è continuata anche nel capoluogo. Nella notte, al corso Vittorio Emanuele, all’altezza del liceo Pontano, in direzione Piedigrotta, si è verificato un altro incidente mortale. Ha perso la vita un 20enne dello Sri Lanka che viaggiava su uno scooter e che ha impattato frontalmente con una Fiat Panda che procedeva in direzione opposta. Il passeggero dello scooter, della stessa nazionalità, di 18 anni, è stato immediato trasportato in ospedale con l’autoambulanza del pronto soccorso. A bordo dell’auto un altro 21enne che si è fermato per prestare i primi soccorsi ed è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto gli uomini della Municipale, guidati dal comandante Antonio Muriano, che hanno effettuato i rilievi.