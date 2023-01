Droga: carabinieri arrestano 30enne, sua zia e denunciano moglie dell’uomo Il blitz a Giugliano in Campania e Mugnano di Napoli

30 anni, di Mugnano di Napoli, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza. L’uomo percorre sul proprio scooter via Marchesella di Giugliano in Campania quando i militari della stazione di Qualiano lo fermano. La presenza del 30enne in quel comune è già motivo di arresto in flagranza per l’inosservanza della misura e i carabinieri lo perquisiscono: nel borsello 9 dosi di marijuana.

La droga induce i carabinieri a perquisire l’abitazione dell'uomo: lì altri 7 grammi della stessa sostanza e una pistola a salve calibro 9 senza il tappo rosso. Un sequestro che ha comportato la denuncia a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi della 29enne moglie convivente dell’uomo.