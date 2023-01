Investe una persona e scappa: individuato e arrestato l'autore E' successo nel napoletano ad Acerra

Gli agenti del commissariato di Acerra, sono intervenuti in corso Italia per una segnalazione di una persona investita da un’automobile.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto personale del 118 prestare soccorso ad una persona e, in quel momento, un conoscente della vittima ha raccontato che un uomo a bordo di un’auto l’aveva investita per poi darsi alla fuga.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno rintracciato il fuggitivo presso la sua abitazione ad Acerra.

Un 38enne di Acerra è stato arrestato per lesioni stradali gravi e fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali, inoltre, gli è stata contestata una violazione del codice della strada per non aver prestato soccorso alla vittima.