Sequestrate tre tonnellate di sigarette di contrabbando: arrestate due persone Il blitz della Finanza tra Fuorigrotta e Quarto

Duro colpo della Guardia di finanza ai contrabbandieri: sequestrate oltre tre tonnellate di sigarette tra Napoli (quartiere Fuorigrotta) e a Quarto, per un valore complessivo di circa 700mila euro. L'attività è stata portata avanti dalle fiamme gialle del Gruppo di Nola, che hanno individuato un furgone sospetto.

Il furgone sospetto, il blitz nel garage-deposito

Dopo aver seguito il veicolo, gli investigatori sono arrivati in un garage che - almeno in apparenza - era adibitio a magazzino per abiti. I militari hanno sorpreso due persone che scaricavano 50 casse di sigarette. Il carico da 500 chili di "bionde" si aggiungeva ad oltre 700 chili di sigarette di contrabbandono già stoccate.

L'attività è proseguita fino ad un deposito di Quarto, dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri 1850 chili di sigarette di contrabbando di varie marche, già pronte per essere messe in vendita. Complessivamente il blitz si è concluso con l'arresto di due persone ed il sequestro di tre tonnellate di bionde.

I numeri dell'attività investigativa

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno, il comando provinciale della Finanza di Napoli ha sequestrato circa 7 tonnellate di tabacchi illegali, arrestato 15 persone e denunciato altre 89.