Napoli, piazza Cavour: sorpreso con la droga e denunciato Nei guai un 23enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Cavour hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di una bustina contenente circa 5,22 grammi di marijuana.

Un 23enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.