Tenta rapina in pizzeria con una pistola giocattolo: arrestato un 17enne E' successo a Napoli durante la partita del Napoli

Il match allo stadio Maradona è ancora in corso, sono le 22 circa. Tre persone col viso coperto entrano in una pizzeria in Via Cavalleggeri d’Aosta. Tra le mani di due di loro rispettivamente una pistola e un coltello.

Puntano al titolare e all’incasso

Sembrano molto giovani e la vittima reagisce. Due fuggono immediatamente, il terzo, quello arma da fuoco in pugno viene bloccato.

Nasce una colluttazione, in strada si sente urlare. Una pattuglia di carabinieri in abiti civili del nucleo operativo di Bagnoli è poco lontana.

Il frastuono la guida fino all'uscio del locale dove lo scontro è ancora violento. Il rapinatore finisce in manette, la sua pistola si rivela una replica giocattolo. Il volto fino a quel momento nascosto è quello di un 17enne.

Arrestato per tentata rapina, il minore viene portato in ospedale, per le lesioni subite durante l’azione fallita.

21 i giorni di prognosi prescritti: a cure terminate il 17enne è stato ristretto nel centro di giustizia minorile dei colli aminei, in attesa di giudizio. Continuano le indagini per identificare i due complici