Terremoto in Turchia: scuole chiuse nel napoletano I sindaci e le ordinanze dei primi cittadini

«A seguito di un'allerta meteo rosso per possibile maremoto, comunicato a mezzo telefono dalla prefettura di Napoli alle ore 6,15 del 6 febbraio 2023, a Portici sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno lunedì 6 febbraio 2023», questa la decisione dle sindaco di Portici Enzo Cuomo per i rischi annunciati dalla protezione civile dopo il terremoto in Turchia. Scuole chiuse anche ad Ischia, dove i sindaci hanno emanato ordinanze specifiche con cui si dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. Scelte assunte all'alba di oggi per evitare rischi. Parola d'ordine: orevenzione per le fasce tricolore dell'isola verde.

L'epicentro del terremoto in Turchia è stato individuato nella provincia di Gaziantep, a circa 90 chilometri dal confine con la Siria dove si sono registrate altre vittime. Sono più di 50 gli edifici crollati questa notte nel porto siriano di Latakia, nel nord-ovest del paese, colpito duramente. Lo riferisce la Protezione civile siriana di Latakia, secondo cui alle 42 persone morte finora si aggiungono 220 feriti e centinaia di dispersi sotto le macerie. Il sisma è stato poi avvertito anche in altri Paesi come Libano, Grecia, Cipro e Israele: tanta la paura. A quella principale sono seguite altre scosse di assestamento, comunque molto forti. Intanto è rientrata allerta tsunami inizialmente scattata Italia, così come è ripresa la circolazione ferroviaria prima sospesa per precauzione in Sicilia, Calabria e Puglia. "Ho appena parlato con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu per esprimergli la vicinanza dell'Italia e per mettere a disposizione la nostra Protezione civile". Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Sempre sui social è arrivata la comunicazione del Comune di Forio d'Ischia: "Si avvisa la cittadinanza che a seguito dell'evento sismico avvenuto in Turchia e l'allerta per possibile maremoto sulle coste italiane emanata dal dipartimento di protezione civile, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Forio sono chiuse per la giornata di oggi, 6 febbraio 2023".

Sempre sull'isola verde, anche il sindaco di Barano Dionigi Gaudioso ha comunicato la decisione di chiudere le scuole: "A seguito del terremoto in Turchia, la Protezione civile ha lanciato un’allerta di possibile maremoto sulle coste italiane. Pertanto, in via prudenziale, relativamente al nostro comune sono stati adottati i seguenti provvedimenti per la giornata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; chiusura del cimitero comunale; invito alla popolazione a limitare gli spostamenti a quelli strettamente indispensabili, evitando soprattutto le zone costiere".