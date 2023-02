Miracolo sul traghetto, Luisa nasce in mare: il capitano taglia il cordone L'equipaggio della Medmar: una cosa straordinaria, benvenuta piccolina

"Questa mattina a bordo della nostra nave è successa una cosa davvero straordinaria: è nata Luisa". Così l'equipaggio della Medmar racconta la mattinata straordinaria che ha visto venire alla luce una piccina sul traghetto, tra Ischia e Pozzuoli.

"La mamma della piccola stava andando in terraferma per partorire ed era partita col Benito alle 6.20 ma Luisa aveva fretta di venire al mondo, talmente tanta fretta che è nata a bordo prima che la nave arrivasse a Pozzuoli.

Assistita dal ginecologo che la stava accompagnando in ospedale mamma Maria ha dato alla luce la piccola con l'assistenza di alcuni membri dell'equipaggio tra cui il comandante Piro che ha avuto il compito di tagliare il cordone ombelicale.

Ora Luisa e la mamma sono in ospedale e ci dicono che stanno bene e tra qualche giorno potranno tornare a casa: a loro vanno gli auguri più sinceri ed affettuosi da parte di tutti noi di Medmar". Racconta l'equipaggio.