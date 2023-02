Piano di Sorrento, morto in un incidente stradale il comandante Michele Lauro Lo scontro frontale con un'altra auto è avvenuto questa mattina sul viadotto San Marco

Una tragedia ha funestato la mattinata in Penisola Sorrentina dove il sessantenne Michele Lauro di Piano di Sorrento, comandante della compagnia della MSC, è deceduto in un violento scontro frontale con un'altra auto avvenuto sul viadotto San Marco che collega la costiera con Castellammare di Stabia e col raccordo autostradale.

Ancora incerte le dinamiche dell'incidente su cui stanno indagando gli inquirenti, il 32enne di Castellammare di Stabia che guidava l'altra vettura ed è rimasto ferito nello scontro è stato indagato per omicidio stradale.

La vittima è il marito della dottoressa Carmela Cilento, anestesista dell'Ospedale Civile di Sorrento, ex assessore e attualmente consigliere al Comune di Piano di Sorrento dove la notizia dell'accaduto ha sconvolto gli amministratori e l'intera cittadinaza. "Non ci sono parole per commentare questa grande tragedia - dichiara Vincenzo Iaccarino collega di gruppo consiliare e di lavoro in ospedale della Cilento - in questo momento non possiamo fare altro che stringerci forte a lei e ai suoi familiari in cordoglio per la scomparsa del caro Michele".