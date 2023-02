Accende un fumogeno in Tribuna Montevergine, Daspo per un tifoso del Giugliano L'episodio risale al match contro la Turris dello scorso settembre

Il Questore di Avellino, a seguito di atti di intemperanza di alcuni tifosi del Giugliano in Tribuna Montevergine dello stadio “Partenio Lombardi” nel corso della partita del campionato di serie C “Giugliano – Turris”, disputata la sera del 24 settembre 2022, ha emesso provvedimento di D.A.Spo., per la durata di un anno, nei confronti di un tifoso del Giugliano di 44 anni, ritenuto autore dell’accensione e posizionamento di un fumogeno sugli spalti della tribuna.