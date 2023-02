Chiama il 118, bussano: nessuna risposta, i sanitari vanno via e lui muore Aperta un'inchiesta sull'incredibile morte di un 51enne nel napoletano

"Ti senti male durante la notte, riesci a chiamare il 118. Arrivano, bussano. Nessuna risposta. Vanno via. Tua sorella accorre a bussarti perché non rispondi al telefono e ti trova senza vita. Ciao amatissimo cugino mio, siamo attoniti. Perdonaci tutti".

E' il dolore di una cugina che sa di rabbia e disperazione di fronte ad una tragedia che forse si sarebbe potuta evitare.

Fa discutere la morte di un uomo di 51 anni a Castellammare di Stabia. E' stato trovato privo di vita da sua sorella all'interno dell'abitazione in cui viveva.

Un triste destino

Era solo in casa, colpito da un malore aveva allertato egli stesso i soccorsi chiamando il 118. I sanitari però non erano riusciti ad individuare l'appartamento, non si sa per quale motivo preciso rinunciando quindi all'intervento.

Una vicenda incredibile sulla quale ora la magistratura vuole vederci chiaro.

Gli inquirenti della procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno aperto un'inchiesta disponendo l'autopsia sul corpo della vittima.