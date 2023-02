Evasione fiscale e concorrenza sleale, nei guai imprenditore di Castellammare Sequestrati quasi 90mila euro: le indagini della procura di Torre Annunziata e della Finanza

Avrebbe sottratto all'erario oltre 88mila euro, omettendo di dichiarare introiti fiscali per circa 220mila euro. Con questa accusa la Guardia di finanza di Torre Annunziata, nell'ambito dell'indagine coordinata dalla procura, ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo per quasi 90mila euro.

Nel mirino degli inquirenti un imprenditore, titolare di una ditta individuale con sede a Castellammare di Stabia ed operativa nel comparto delle arti grafiche.

Come ricostruito dall'accusa, l'indagato non avrebbe presentato la dichiarazione fiscale relativa al 2018, a fronte di ricavi pari a 222.450 euro. Il gip del tribunale di Torre Annunziata ha disposto il sequestro di quote societarie e un immobile riconducibile all'imprenditore.