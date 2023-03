Martina, giovane madre morta nella tragedia della strada: i messaggi sui social Massa Lubrense sotto choc per la scomparsa della 30enne cognata del consigliere regionale Santangelo

Una delle giovani vittime della tragedia stradale di Sant'Anastasia è Martina Persico, giovane madre di 30 anni, donna piena di vita e sempre pronta ad aiutare gli altri.

La tragica notizia ha destato sconcerto e dolore a Massa Lubrense il comune dove viveva ma anche a Maddaloni, che si è stretta intorno a Enzo Santangelo, consigliere regionale, cognato di Martina.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli amici che non riescono a credere a una simile tragedia. “Non ci sono parole. Solo tanto strazio!“, “Con grande dolore apprendo questa brutta notizia sono estremamente scioccata. Martina non è possibile. Ti voglio ricordare con questa frase ‘Carla ho bisogno di un vestito! Tu sei la mia personal stylist e io ero lì a consigliarti con grande piacere. Mi ricordo il giorno della sfilata, la tua emozione, la tua allegria e il tuo essere speciale. Martina non doveva andare così. Mi mancherai“.