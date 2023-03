Motorini carbonizzati in via Tasso: ipotesi incendio doloso La rabbia del deputato Borrelli: situazione pericolosa nella zona in preda a criminali e vandali

Circa 15 tra motorini e scooter sono andati in fiamme questa notte su via Tasso, nel cuore del "salotto buono" di Napoli. Distrutte anche tre saracinesche: le fiamme sprigionate dall'incendio dei mezzi si sono propagate infatti anche alle abitazioni limitrofe. Si indaga per accertare la causa del rogo, e saranno utili le immagini della videosorveglianza di un esercizio privato, puntate proprio sulla zona. L'incendio è scoppiato attorno alle 3.30 di notte: probabile origine dolosa, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Indagano i poliziotti del commissariato di San Ferdinando. Non ci sono feriti, ma le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare tutti i proprietari dei mezzi: alcuni residenti parlano di un gran botto avvertito attorno alle 3, che probabilmente ha sprigionato l'incendio.

"Non sappiamo ancora l'origine di questo rogo ma c'è grande preoccupazione", ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra al Parlamento, che spiega: "Stanotte sono andati a fuoco numerosi scooter su Via Tasso, dopo che attorno alle 3 del mattino si è sentito un grande botto. Nelle ultime settimane però ci sono stati diversi furti di mezzi, delle rapine e l'incendio di un altro scooter. Ormai è evidente che la situazione è fuori controllo", ha concluso Borrelli.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Napoli per domare le fiamme prima che queste, che già avevano raggiunto almeno tre saracinesche e le facciate di alcuni palazzi limitrofi, si propagassero ulteriormente