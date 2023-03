Ladri scatenati sfondano le pareti per rubare nelle case: è allarme A Quarto il colpo. Casa sventrata

Ladri scatenati, per i furti in casa vengono sfondate anche le paretia picconate. Succede tra Marano e Quarto. Sui social scorrono le immagini di colpi a raffica, messi a segno in una drammatica escalation.

A Quarto, ultimo di una lunghissima serie, il colpo più inquietante. Una famiglia, al rientro in casa, ha trovato parti delle pareti completamente sventrate. I malviventi, che invano avevano tentato di forzare la porta di ingresso, si sono accaniti sulle pareti, demolite con arnesi da scasso e flex.

Furti a ripetizione si segnalano anche tra i comuni di Melito, Villaricca, Qualiano e Mugnano. Molte strade non sono coperte dai sistemi di videosorveglianza e ciò non agevola il lavoro degli inquirenti.