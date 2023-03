Intascano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: nei guai 5 rumeni Le indagini di Procura e Guardia di finanza: contestato un danno di quasi 90mila euro

Ancora truffe sul reddito di cittadinanza: la Guardia di finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo per quasi 89mila euro. Il provvedimento del gip oplontino - su richiesta della procura - riguarda cinque persone, accusate di aver percepito indebitamente il sussidio per quasi 2 anni.

Nei guai cinque cittadini stranieri

Gli indagati, tutti di nazionalità rumena e residenti a Castellammare di Stabia, avrebbero intascato illecitamente 88.697,41 euro. Come ricostruito grazie anche alle verifiche dell'Inps stabiese, avrebbero attestato falsamente di essere residenti in Italia da almeno dieci anni, requisito indispensabile per accedere al reddito.

Le false attestazioni sulla residenza in Italia

Due di loro, inoltre, avrebbero falsamente attestato di essere residenti nel nostro Paese in modo continuativo da due anni, a far data dalla presentazione della domanda.

I sequestri effettuati

Le fiamme gialle della compagnia di Castellammare hanno sequestrato al momento 21300 euro, di cui 8mila in contanti e il resto in autoveicoli. Altre disponibilità finanziarie sui conti correnti degli indagati sono in corso di quantificazione.