Tragedia sulla Provinciale: auto nel burrone, muore 48enne Luigi Campana, 48 anni, di Pomigliano D'Arco

Perde il controllo dell’auto, finisce nella scarpata e muore nell’impatto. Tragedia sulla Provinciale in territorio di Ciorlano, nel casertano. Luigi Campana, 48 anni, di Pomigliano d’Arco è morto nel tragico sinistro. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo. L’uomo viaggiava da solo a bordo della sua auto lungo Provinciale. Per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, Campana ha perso il controllo dell’automobile. Da una prima ricostruzione del sinistro si potrebbe essere trattato di un colpo di sonno, di una distrazione, oppure di un malore.

L’allarme è scattato soltanto quando un automobilista in transito si è reso conto che una macchina era finita fuori strada, in un tratto dove il percorso è in curva. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine che hanno avviato i dovuti accertamenti volti a chiarire la dinamica dei fatti.