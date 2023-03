Dissuasori abusivi ai Quartieri Spagnoli, scatta la rimozione Operazione congiunta di vigili e polizia

Ripristino del decoro e della legalità: in queste ore gli operai della Napoli Servizi hanno provveduto alla rimozione di una serie di dissuasori abusivi nei Quartieri Spagnoli.

Complessivamente, sono stati rimossi 66 paletti, 2 new Jersey, 4 stenditoi, 3 sedie, 1 panchina in plastica, 2 pedane in plastica, 2 transenne e 2 pedane in legno della grandezza circa 4 metri per 2. Alle operazioni hanno preso parte gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato.