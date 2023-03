Pimonte, droga in cucina: 22enne arrestato dai carabinieri E' ora ai domiciliari, in attesa di giudizio

I carabinieri della stazione di Pimonte e quelli della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto in un mobile della cucina 61 grammi di marijuana già divisi in 20 bustine e 1 “pallina” di cocaina. E ancora un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 40 euro in contante ritenuto provento illecito. E' ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.